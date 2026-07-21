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Царьград

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Светлана Бессараб: Шестидневная рабочая неделя ждет русских в феврале 2027

Светлана Бессараб: Шестидневная рабочая неделя ждет русских в феврале 2027

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы, сообщила о первой шестидневной рабочей неделе в феврале 2027 года перед празднованием Дня защитника Отечества.

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