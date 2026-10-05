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«Глушенков сейчас лучший футболист в РПЛ и среди россиян, и среди легионеров». Ларин о хавбеке «Зенита»

Николай Ларин назвал Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент. В 8 матчах текущего чемпионате России на счету хавбека «Зенита» 6 голов и 2 результативные передачи.

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