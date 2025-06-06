«В квартире остался один шкаф»: герой СВО из Приморья о том, как его предала собственная жена

История военнослужащего из Уссурийска, кавалера трёх орденов Мужества капитана Владимира Медюлянова прогремела на всю Россию — он вернулся с фронта после ранений и дома столкнулся с предательством и финансовым мошенничеством.
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