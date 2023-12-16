Юрий Колокольников рассказал о недвижимости за границей

Юрий Колокольников открыто заявил, что он не владеет недвижимостью в США. Несмотря на то, что актер уже успел поработать с иностранными режиссерами и сняться в известных фильмах, таких как «Довод» и «Призрачная шестерка», он по-прежнему предпочитает арендовать жилье за границей.
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