Юрий Колокольников рассказал о недвижимости за границей

Юрий Колокольников открыто заявил, что он не владеет недвижимостью в США. Несмотря на то, что актер уже успел поработать с иностранными режиссерами и сняться в известных фильмах, таких как «Довод» и «Призрачная шестерка», он по-прежнему предпочитает арендовать жилье за границей.