«Обитатели мутных вод». Поддержка Украины стала ширмой для проходимцев в ЕС

Этим летом Латвию всколыхнула публикация Гинты Вилцане, активно поддерживающей Украину юриста и бывшего члена правления рижского отделения крайне правой партии «Национальное объединение», заявившей, что в самом центре Риги к ней приставали иностранцы, которых она описала как выходцев из Индии или Пакистана.