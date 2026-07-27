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ИА Регнум

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«Обитатели мутных вод». Поддержка Украины стала ширмой для проходимцев в ЕС

«Обитатели мутных вод». Поддержка Украины стала ширмой для проходимцев в ЕС

Этим летом Латвию всколыхнула публикация Гинты Вилцане, активно поддерживающей Украину юриста и бывшего члена правления рижского отделения крайне правой партии «Национальное объединение», заявившей, что в самом центре Риги к ней приставали иностранцы, которых она описала как выходцев из Индии или Пакистана.

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