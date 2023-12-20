Наперегонки с инфляцией: как вырастут в 2024 году пенсии, МРОТ и детские пособия

Про материнский капитал тоже расскажем, тем более что в некоторых случаях его могут получить и папы. фото: MidjourneyВ Новый год — с новыми деньгами: с 1 января в России традиционно индексируют различные выплаты.
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