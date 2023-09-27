Постпред РФ в ОБСЕ Лукашевич: Европа скрывает энергодефицит, обвиняя Россию

Как подчеркнул постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе и при этом бездоказательно обвиняет Москву в том, что она якобы провоцирует продовольственный и энергетический кризисы в мире.
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