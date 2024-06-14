В Петербурге выросло число случаев клещевого боррелиоза

Санкт-Петербург сталкивается с ростом числа заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). За неделю, с 6 по 12 июня, в городских больницах поступило 877 обращений с жалобами на укусы клещей, среди них 135 детей.
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