Глава ОП Балашихи: горжусь тем, что в округе работает центр отбора бойцов

РИАМО - 12 июл. Факт того, что в Балашихе работает областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, максимально удобный для кандидатов, вызывает гордость, сообщила председатель общественной палаты горокруга Балашиха Елена Жарова.
РИАМО - 12 июл. Факт того, что в Балашихе работает областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, максимально удобный для кандидатов, вызывает гордость, сообщила председатель общественной палаты горокруга Балашиха Елена Жарова.
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