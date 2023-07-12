РИАМО

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Скоро лаки для ногтей будут причиной пожаров«Мосгаз»: в кварт...
  • Петр Федотов
    Уважаемый Дмитрий Анатольевич, Шойгу не знает как, победно, завершить СВО, а вы ему предлагаете что то еще. Побойтесь...Медведев: России ...
  • федор
    А может опять пора разделить Германию на части? Какое чудесное было ГДР, пока эта меченая ублюдочная рожа не слила всё.Представитель бун...

Глава ОП Балашихи: горжусь тем, что в округе работает центр отбора бойцов

Глава ОП Балашихи: горжусь тем, что в округе работает центр отбора бойцов

РИАМО - 12 июл. Факт того, что в Балашихе работает областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, максимально удобный для кандидатов, вызывает гордость, сообщила председатель общественной палаты горокруга Балашиха Елена Жарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх