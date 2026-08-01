Травмированный новосибирец застрял между лавочкой и ограждением клумбы

Накануне в посёлке Восточный Ленинского района Новосибирска произошёл необычный несчастный случай. Во дворе жилого дома мужчина упал и оказался зажат в узком промежутке между садовой лавочкой и железным ограждением клумбы.
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