27 марта - День войск национальной гвардии России

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев поздравил бойцов Росгвардии Уральского федерального округа с профессиональным праздником Уважаемые друзья! Поздравляю военнослужащих, сотрудников и ветеранов Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации с профессиональным праздником! Вы стоите на страже безопасности страны и её граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии