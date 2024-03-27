27 марта - День войск национальной гвардии России

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев поздравил бойцов Росгвардии Уральского федерального округа с профессиональным праздником Уважаемые друзья! Поздравляю военнослужащих, сотрудников и ветеранов Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации с профессиональным праздником! Вы стоите на страже безопасности страны и её граждан.