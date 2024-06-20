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В ГД внесут проект о бесплатном проезде близких к раненым добровольцам

В ГД внесут проект о бесплатном проезде близких к раненым добровольцам

В нижнюю палату российского парламента в четверг планируется внести законопроект, предусматривающий предоставление родственникам получивших ранения бойцов добровольческих формирований права бесплатного проезда к месту их лечения, сообщили ТАСС в пресс-службе партии «Справедливая Россия - За правду».

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