Задача Запада поменялась с «уничтожить Россию сразу» на «уничтожить после перемирия» – эксперт

Политнавигатор Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что ядерное оружие «не дает вышвырнуть Россию из Украины», а генсек Альянса Марк Рютте уверяет, что помощь ВСУ продолжит поступать в 2025 году для ведения полноценных боевых действий.