Украинская перемога в действии

13-летний украинец на молодёжном чемпионате мира по карате проиграл россиянину и саудиту и отказался встать с ними на пьедестал для общей фотографииКурьёзный инцидент произошёл на юношеских соревнованиях по карате в Испании.
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