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Лидеры "Коммунистов России" и ЛДПР подали документы в ЦИК для участия в выборах президента

Лидеры "Коммунистов России" и ЛДПР подали документы в ЦИК для участия в выборах президента

Сергей Малинкович, который является лидером партии "Коммунисты России" и депутатом Алтайского краевого заксобрания, подал документы в Центризбирком (ЦИК) для участия в предстоящих выборах президента в качестве кандидата от своей партии.

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