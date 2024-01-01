Лидеры "Коммунистов России" и ЛДПР подали документы в ЦИК для участия в выборах президента

Сергей Малинкович, который является лидером партии "Коммунисты России" и депутатом Алтайского краевого заксобрания, подал документы в Центризбирком (ЦИК) для участия в предстоящих выборах президента в качестве кандидата от своей партии.
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