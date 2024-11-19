Полина Бондарева — о Шанхае, выставке Марины Абрамович и ART021 Shanghai

Ноябрьский Шанхай — это множество музеев с художниками первой величины, галереи мирового уровня, персональные выставки Аниша Капура и Марины Абрамович, а еще — две российские галереи в участниках ярмарки ART021 Shanghai.
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