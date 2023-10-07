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Глава МО Галант: ХАМАС совершило «серьезную ошибку», начав войну против Израиля

Глава МО Галант: ХАМАС совершило «серьезную ошибку», начав войну против Израиля

Палестинское исламистское движение ХАМАС совершило «серьезную ошибку», начав войну против Израиля. С соответствующим заявлением выступил Йоав Галант, руководитель министерства обороны еврейского государства.

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