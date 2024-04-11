В США разработали материал для солнечных панелей с внешней квантовой эффект...

В США разработали материал для солнечных панелей с внешней квантовой эффективностью 190 %На деньги Министерства энергетики США учёные из Лехайского университета (штат Пенсильвания) создали материал для солнечных панелей с невообразимой эффективностью.
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