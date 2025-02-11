Соболев забил 4 гола в 6 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард отличился на 86-й минуте игры с «Пюником»

27-летний форвард отличился на 86-й минуте игры с армянским «Пюником» (2:0). Ранее Соболев забивал в товарищеских матчах со сборной Иордании (1:0) и «Динамо» (1:3), а также в игре Winline Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти).