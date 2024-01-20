Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией.
От иллюзии братства Болгарии пора избавиться
Комментарии
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Vlad Nik
Фу,как противно воняет от разлагающегося трупа Болгарии. Надо прекратить уже все старания им понравиться и рубить так,чтобы вся незаграница обосралась.
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18 час.
Игорь Михайлович
обычная восточно-европейская страна с марионеточным прозападным правительством. глупо было ожидать от них чего-то другого
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12 час.
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