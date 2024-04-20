Джордж Расселл: «Мы хотим бороться за победы, за титулы – надеюсь, как минимум со следующего года так и будет»

Пилот «Мерседеса» утверждает, что отличия между его машиной и болидом Льюиса Хэмилтона минимальны. Ранее британец рассказал, что в субботней квалификации на его темп повлияли изменения в настройках после спринта.
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