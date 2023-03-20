Медведев пригрозил накрыть МУС в Гааге гиперзвуковым «Ониксом», который невозможно сбить

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале о том, что выдав ордер на арест Владимира Путина, МУС перешел все границы и пригрозил применить по нему ракету «Оникс» в качестве карающего оружия возмездия.