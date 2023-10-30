Автоэксперт Моржаретто: электросамокатам на тротуарах не место

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.