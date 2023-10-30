RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Главное что бы СБ не забыл про современный геноцид русского народа. Про зарплаты пенсии мигрантов и армию нахлебников...СБ России: в мире...
  • Михаил Еграшин
    Макрон даже в Узбекистоне днем на улицу выходить боится?Макрон прогулялся...
  • Евгений Бут
    Еще один предательТокаев назвал ист...

Автоэксперт Моржаретто: электросамокатам на тротуарах не место

Автоэксперт Моржаретто: электросамокатам на тротуарах не место

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх