Восстание машин: под Челябинском авто без водителя протаранило четыре легковушки

Неуправляемый автомобиль разбил несколько машин, припаркованных на парковке в Челябинской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на парковке одной из птицефабрик, расположенных под Челябинском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии