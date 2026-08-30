Никогда не делайте этого на бездорожье: "АвтоВАЗ" предостерёг фанатов Niva Legend

"АвтоВАЗ" в своём подкасте "Поладим с LADA" обратил внимание на типичную ошибку неопытных водителей Niva Legend, которую они совершают на бездорожье и напомнили, где лучше ездить на этом автомобиле.
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