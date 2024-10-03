В России выросла популярность экологического туризма

С 2020 года популярность экологических туристических маршрутов в России выросла в два раза. Об этом заявила заместитель директора по туризму и спецпроектам Росзаповедцентра Ксения Абрамова в ходе Форума туристических территорий.
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