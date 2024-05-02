Володин: борьба с нацизмом - одна из целей СВО, которая будет достигнута

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что борьба с нацизмом - одна из целей спецоперации на Украине, которая будет обязательно достигнута "Десять лет назад - 2 мая 2014 года - произошли страшные трагические события в Одессе.