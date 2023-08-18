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Марк Кондратюк: «Никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть. Но сейчас хочу покататься на Олимпиаде-2026»

«Многих детей спрашивают – вы хотите стать олимпийским чемпионом? И они отвечают – да. Помню, когда так спросили меня, я ответил «да», но только потому, что так все отвечали.

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