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«Мы вас кормим»: пьяный армянин закатил скандал в ТЦ и заявил, что содержит весь Советский Союз

«Мы вас кормим»: пьяный армянин закатил скандал в ТЦ и заявил, что содержит весь Советский Союз

Infopro54.ru – Новости Сибири Скриншот видео По соцсетям разлетелось видео с агрессивным армянином, который кричал матом и оскорблял людей в одном из торговых центров Нижнего Новгорода.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Нет приказа. Вернее есть приказ, скорее всего негласный - мастурбеков не обижать.
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7 час.
W
Walery
Как известно именно Союз кормил в том числе и армян...  А что полезного сделала Армения в состве Союза?  А что сегодня в РФ делают армяшки?   Зачем они в РФ?
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6 мин.
Nikolay Kuchkov
Лишить гражданства и домой, в карабах этого суриката!!
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6 мин.
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