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Мировое обозрение

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Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в центре Киева

Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в центре Киева

В центре Киева прошла встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

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