Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане и дожде

Жителей Московской области предупредили о туманной погоде в понедельник, 29 июля, а также о дожде. Как сообщил «360» со ссылкой на региональное МЧС, ожидается, что видимость во время тумана составит от 200 до 700 метров.
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