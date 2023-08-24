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На форуме «Технопром» регион представил модель развития технологического предпринимательства на базе научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская мануфактура»

На форуме «Технопром» регион представил модель развития технологического предпринимательства на базе научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская мануфактура»

<p> В рамках X Международного форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске проектные команды из разных регионов России представили проекты развития технологического предпринимательства в создаваемых научно-образовательных кампусах.

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