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Царьград

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Актер Нияз Садыков спасся от медведя в лесах Ленинградской области

Актер Нияз Садыков спасся от медведя в лесах Ленинградской области

Актер Нияз Садыков, известный по роли Виктора Цоя, спасся от медведя в лесах Ленинградской области. На скутере он преодолел около 25 километров, уворачиваясь от хищника.

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