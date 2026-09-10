Актер Нияз Садыков спасся от медведя в лесах Ленинградской области

Актер Нияз Садыков, известный по роли Виктора Цоя, спасся от медведя в лесах Ленинградской области. На скутере он преодолел около 25 километров, уворачиваясь от хищника.
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