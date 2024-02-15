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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а я думаю, что Чени заступился за своего друга Пусечку и, если бы воры не ретировались, им бы и от Чени досталось!Дед Мороз
  • novik_63 novik_63
    👍👍👍Дед Мороз
  • Сергей Михайлов
    Прежде чем кричать о борьбе с т.н фашизмом, надо признать, что это простая оговорка для отвода глаз товарищей большев...Одна против всех....

Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

На днях Всемирный Банк опубликовал отчёт о теневой экономике по странам мира, согласно которому, в Японии она составляет около 5% от общего объёма ВВП, в Америке - 8%, ну, а в нашей с вами стране.

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Комментарии
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Татьяна Петрова
А самому слабо отличить &quot;болтолога&quot; от толкового автора? Указания ждёте? Без этого никак?   ..... Повторяю:  всё что продаётся за рубеж идёт на пользу экономики России. Если вам и болтологам что-то непонятно - это ваши проблемы.
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14 час.
Астон Мартин
Категорически не согласен , считаю что все продавать нельзя , особо стратегические вещи враждебным странам ...🥸
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13 час.
Астон Мартин
и объясните мне пожалуйста почему страны запада прекрасно живут без наших рублей , а мы никак не можем обойтись без их государственных денег , заранее благодарю ...🥸
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13 час.

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