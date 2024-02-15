Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

Татьяна Петрова А самому слабо отличить "болтолога" от толкового автора? Указания ждёте? Без этого никак? ..... Повторяю: всё что продаётся за рубеж идёт на пользу экономики России. Если вам и болтологам что-то непонятно - это ваши проблемы.

Астон Мартин Категорически не согласен , считаю что все продавать нельзя , особо стратегические вещи враждебным странам ...🥸