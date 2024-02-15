На днях Всемирный Банк опубликовал отчёт о теневой экономике по странам мира, согласно которому, в Японии она составляет около 5% от общего объёма ВВП, в Америке - 8%, ну, а в нашей с вами стране.
Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка
Комментарии
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Татьяна Петрова
А самому слабо отличить "болтолога" от толкового автора? Указания ждёте? Без этого никак? ..... Повторяю: всё что продаётся за рубеж идёт на пользу экономики России. Если вам и болтологам что-то непонятно - это ваши проблемы.
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14 час.
Астон Мартин
Категорически не согласен , считаю что все продавать нельзя , особо стратегические вещи враждебным странам ...🥸
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13 час.
Астон Мартин
и объясните мне пожалуйста почему страны запада прекрасно живут без наших рублей , а мы никак не можем обойтись без их государственных денег , заранее благодарю ...🥸
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13 час.
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