📷❗️Перед нами кадры церемонии приема в состав Каспийской флотилии ВМФ России перспективного малого ракетного корабля "Туча" проекта 22800.
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📷❗️Перед нами кадры церемонии приема в состав Каспийской флотилии ВМФ России перспективного малого ракетного корабля "Туча" проекта 22800.