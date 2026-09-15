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Царьград

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Ozon остановил склад в Таганроге после атаки: заказы переведут

Ozon остановил склад в Таганроге после атаки: заказы переведут

Пресс-служба Ozon сообщила о приостановке работы складского хаба в Таганроге после ночной атаки на город.

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