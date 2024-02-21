Эксперты: выборы в Беларуси проходят на качественном и достойном уровне

Соответствие работы избирательных комиссий всем правилам и стандартам, доступность и безопасность участков, деятельность национальных наблюдателей и даже качество опечатки урн - в дни досрочного голосования под прицелом международных наблюдателей каждый нюанс.
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