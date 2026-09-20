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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погребняк о Соболеве: «Прогресс есть, в сборную вызвали по делу. У Александра большой шанс стать лучшим бомбардиром сезона»

Экс-форвард « Зенита » Павел Погребняк заявил, что Александр Соболев способен стать лучшим бомбардиром Альфа-Банк РПЛ по итогам сезона.

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