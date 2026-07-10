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Honda Fit посвежела к 25-летнему юбилею

Honda Fit посвежела к 25-летнему юбилею

Honda Fit посвежела к 25-летнему юбилею[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компактный, но вместительный хэтчбек Fit появился в гамме компании Honda в 2001 году, и с тех пор было выпущено четыре поколения этой глобальной модели.

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