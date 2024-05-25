Турецкая оппозиция одобрила неприсоединение страны к санкциям против России

Лидер оппозиции Озель назвал правильным отказ Турции от санкций против России Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель назвал правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России.
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