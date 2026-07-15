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Летняя лига НБА. «Сакраменто» Лахина против «Бостона», «Клипперс» встретятся с «Вашингтоном» и другие матчи

В ранних играх « Миннесота » встретится с «Индианой», а «Филадельфия» – с «Орландо». Позже Лахин может выйти на площадку во встрече «Кингз» с «Селтикс».

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