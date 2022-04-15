Южный Федеральный

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В Ростуризме рассчитывают, что скоро возобновится продажа туров в Египет

В Ростуризме рассчитывают, что скоро возобновится продажа туров в Египет

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем ТГ-канале сообщила, что провела телефонный разговор с министром туризма и древностей Египта Халедом Эль-Энани, в ходе которого обсуждался вопрос подготовки к запуску туристического сезона в этом году.

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