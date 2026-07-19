Аравийские страны и ЕС против сборов за транзит через Ормузский пролив

Против контроля над Ормузским проливом и взиманием пошлин за проход судов выступили аравийские монархии и страны Евросоюза, об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам форума высокого уровня по региональной безопасности и сотрудничеству в Брюсселе 19 июля, передает саудовский телеканал Al Ekhbariya.