Аравийские страны и ЕС против сборов за транзит через Ормузский пролив

Против контроля над Ормузским проливом и взиманием пошлин за проход судов выступили аравийские монархии и страны Евросоюза, об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам форума высокого уровня по региональной безопасности и сотрудничеству в Брюсселе 19 июля, передает саудовский телеканал Al Ekhbariya.
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