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Ипотечные ставки пока останутся запредельными

Ипотечные ставки пока останутся запредельными

Индекс Мосбиржи открылся в четверг гэпом вверх, отыгрывая рост рынка на вечерней сессии в среду. По итогам дня основной индикатор рынка закрылся выше отметки 2900 пунктов, что формально означает прорыв сильного сопротивления и переход рынка в стадию роста.

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