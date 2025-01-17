Ипотечные ставки пока останутся запредельными

Индекс Мосбиржи открылся в четверг гэпом вверх, отыгрывая рост рынка на вечерней сессии в среду. По итогам дня основной индикатор рынка закрылся выше отметки 2900 пунктов, что формально означает прорыв сильного сопротивления и переход рынка в стадию роста.