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ФедералПресс

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На День города в Екатеринбурге установят металлодетекторы и ограничат продажу алкоголя

На День города в Екатеринбурге установят металлодетекторы и ограничат продажу алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля, ФедералПресс. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание муниципальной антитеррористической комиссии, на котором утвердил комплекс мер безопасности на праздновании 303-летия города.

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