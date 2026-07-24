На День города в Екатеринбурге установят металлодетекторы и ограничат продажу алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля, ФедералПресс. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание муниципальной антитеррористической комиссии, на котором утвердил комплекс мер безопасности на праздновании 303-летия города.
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