В Барнауле огромная ветка проткнула автомобиль во время сильного ветра

По словам жителей, сегодня уже несколько автомобилей пострадали от деревьев Ветка проткнула автомобиль в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" В Барнауле огромная ветка пробила лобовое стекло припаркованного автомобиля, сообщает "Инцидент Барнаул".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии