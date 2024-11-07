В Барнауле огромная ветка проткнула автомобиль во время сильного ветра

По словам жителей, сегодня уже несколько автомобилей пострадали от деревьев Ветка проткнула автомобиль в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" В Барнауле огромная ветка пробила лобовое стекло припаркованного автомобиля, сообщает "Инцидент Барнаул".