Сотрудниками полиции Республики Тыва выявлена противоправная деятельность бывшего председателя одного из сел Улуг-Хемского района

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Улуг-Хемский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность бывшего председателя администрации одного из сел Улуг-Хемского района.
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