Что происходит в Крымском районе? Бизнесмен Федерко рассказал свою версию «земельной битвы» с властью«Живая Кубань» в предыдущих своих публикациях разбиралась в конфликте бизнесмена Виталия Федерко и главы Крымского района Сергея Леся.
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