Что происходит в Крымском районе? Бизнесмен Федерко рассказал свою версию «земельной битвы» с властью«Живая Кубань» в предыдущих своих публикациях разбиралась в конфликте бизнесмена Виталия Федерко и главы Крымского района Сергея Леся.