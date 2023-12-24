Самые зрелищные фестивали воздушных шаров

Полет на воздушном шаре — отличный способ получить незабываемые впечатления на всю жизнь. По всему миру каждый год проходят многочисленные международные фестивали воздушных шаров, когда в небо взмывают десятки разноцветных «шариков».
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