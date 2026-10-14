В минувшие выходные в Киеве начались масштабные отключения воды. Власти рекомендуют людям делать собственные запасы, пореже мыться и по возможности не пользоваться уборной.
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